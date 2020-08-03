برلماني روسي: تغريم "غازبروم" من قبل بولندا ليس إلا أدة منافسة غير عادلة

انتقد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قرار بولندا فرض غرامة على شركة "غازبروم" الروسية على خلفية مشروع الغاز "السيل الشمالي-2".

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وقال البرلماني الروسي إن قرار هيئة مكافحة الاحتكار في بولندا UOKIK تغريم الشركة الروسية بسبب "عدم الرغبة في التعاون معها" في تحقيق مرتبط بمشروع "السيل الشمالي-2" ليس إلا مثالا على المنافسة غير العادلة، ومحاولة لعرقلة تنفيذ المشروع.

وقبل ذلك أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار البولندية فرض غرامة بقيمة 50 مليون يورو على "غازبروم" بذريعة عدم تعاون الشركة الروسية حول ملف مشروع الغاز "السيل الشمالي-2".

وتعتبر بولندا إحدى الدول التي تعارض مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا بشكل مباشر.

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

المصدر: "نوفوستي"