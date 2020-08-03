إسبانيا.. انخفاض حاد في السياحة

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الاثنين، تراجع عدد السياح الأجانب القادمين إلى إسبانيا 98% على أساس سنوي في يونيو الماضي، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا العالمية.

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وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، زار نحو 10.8 مليون سائح أجنبي إسبانيا، بانخفاض حوالي 72% عن الفترة ذاتها من 2019، حسبما ذكره معهد الإحصاءات الوطني.

وتعد السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسية لإسبانيا.

ويأتي الانخفاض في ظل أزمة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الفيروس، والتي عصفت بقطاعي السياحة والطيران في العالم.

المصدر: "رويترز"