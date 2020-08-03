 
مباشر

إسبانيا.. انخفاض حاد في السياحة

مال وأعمال

إسبانيا.. انخفاض حاد في السياحة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/og5z

 أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الاثنين، تراجع عدد السياح الأجانب القادمين إلى إسبانيا 98% على أساس سنوي في يونيو الماضي، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا العالمية.

إقرأ المزيد
إسبانيا تخسر نصف عائدات السياحة
إسبانيا تخسر نصف عائدات السياحة

وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، زار نحو 10.8 مليون سائح أجنبي إسبانيا، بانخفاض حوالي 72% عن الفترة ذاتها من 2019، حسبما ذكره معهد الإحصاءات الوطني.

وتعد السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسية لإسبانيا.

ويأتي الانخفاض في ظل أزمة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الفيروس، والتي عصفت بقطاعي السياحة والطيران في العالم.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا