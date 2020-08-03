روسيا.. محفز جديد في سوق العقارات الجديدة

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، على مرسوم لتخفيض قيمة الدفعة الأولى من 20% إلى 15% للقروض العقارية، التي يتم منحها في إطار برنامج قروض بشروط ميسرة.

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ووفقا لرئيس الحكومة الروسية فإنه سيتم تخفيض الدفعة الأولى ضمن البرنامج لفئتين من المواطنين، الأولى الأسر التي لديها أطفال، والثانية للسكن في منطقة أقصى شرق روسيا.

كذلك سيتم رفع قيمة برنامج القروض الميسرة من 740 مليار روبل إلى 900 مليار روبل.

وكانت الحكومة الروسية بناء على تعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين قد أطلقت في وقت سابق برنامج قروض عقارية بشروط ميسرة بفائدة سنوية تبلغ 6.5% للسكن الجديد في روسيا.

وتمتد فترة البرنامج حتى نوفمبر المقبل، ويطبق برنامج القروض الميسرة لشراء السكن الجديد في عموم روسيا ، الذي يصل ثمنه 6 ملايين روبل، باستثناء موسكو وبطرسبورغ ومقاطعتيهما.

وتطبق القروص الميسرة على السكن الجديد في العاصمة موسكو وبطرسبورغ ومقاطعتيهما، الذي يصل ثمنه حتى 12 مليون روبل.

وتهدف الحكومة الروسية من خلال البرنامج إلى العمل على توفير سكن للمواطنين، بالإضافة لدعم قطاع الإنشاءات في روسيا.

(الدولار = 74 روبلا)

المصدر: "نوفوستي"