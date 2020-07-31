"آبل" تتخطى "أرامكو" وتصبح أكبر شركة في العالم لفترة وجيزة

حققت أسهم شركة "آبل" الأمريكية قفزة كبيرة وصلت إلى 7.1 بالمئة، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف "أيفون" في احتلال مكانة أكبر شركة في العالم.

وساعد هذا الإنجاز الشركة الأمريكية اليوم الجمعة، على تخطي عملاق النفط السعودي "أرامكو" لفترة وجيزة.

وصعد سهم الشركة إلى مستوى قياسي عند 412 دولارا في التعاملات المبكرة، وفي حال أغلقت عند هذا المستوى، سيبلغ رأسمالها السوقي 1.786 تريليون دولار.

ويبلغ رأس المال السوقي لـ"أرامكو" السعودية، والتي صارت أكبر شركة مدرجة منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.

وفي تقريرها الفصلي، أعلنت "آبل"، تجزئة السهم الواحد فيها إلى أربعة أسهم، إذ يبدأ التداول على أساس التغيير وفق التجزئة في 31 أغسطس المقبل، وستكون هذه أول تجزئة أسهم للشركة منذ عام 2014.

المصدر: "رويترز"