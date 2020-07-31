الذهب بصدد تحقيق أفضل أداء شهري في 4 سنوات ونصف

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري في نحو 4 سنوات ونصف السنة، إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1967.53 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:58 بتوقيت غرينيتش.

في حين ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1% إلى 1961.30 دولار للأونصة.

ونزل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات، مما يقلص تكلفة المعدن الثمين للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبخلاف بيانات أمريكية أظهرت تسجيل أكبر انكماش اقتصادي فيما لا يقل عن 73 عاما في الربع الثاني من 2020، وارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية، تضرر الدولار أيضا إذ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها أن تجري في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى "بنك أستراليا الوطني" إن "الناتج المحلي الإجمالي الضعيف للربع الثاني يبرز نقطة ضعف الاقتصاد، ويسعى المستثمرون إلى ملجأ في الذهب".

وأضاف أن تفاقم وضع فيروس كورونا، وتصاعد التوتر الجيوسياسي وانخفاض الدولار أكثر قد يدفع الذهب فوق مستوى ألفي دولار.

وارتفع الذهب ما يزيد عن عشرة بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، محققا أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ فبراير 2016، وصعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار الثلاثاء الماضي.

المصدر: "رويترز"