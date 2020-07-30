"هواوي" تتفوق على "سامسونغ"

انتزعت شركة "هواوي" الصينية لقب أكبر بائع للهواتف الذكية من "سامسونغ" في الربع الثاني من 2020، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ويؤكد ذلك متانة السوق الصينية حتى مع تراجع الطلب العالمي على الهواتف المحمولة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وشحنت "هواوي" 55.8 مليون هاتف في الفترة بين أبريل ويونيو من 2020 متجاوزة "سامسونغ"، التي شحنت 53.7 مليون هاتف، وذلك بحسب بيانات من شركة "كانالي"س للأبحاث.

وشعرت الشركة الصينية بوطأة العقوبات الأمريكية، التي عرقلت أنشطتها في الخارج، لكن أحدث الأرقام تظهر تزايد هيمنتها في السوق المحلية.

وتبيع هواوي الآن نحو ثلثي هواتفها في الصين، التي تلقت ضربة مبكرة من الجائحة، لكنها استعادت السيطرة على الوضع منذ ذلك الحين حيث تضاءلت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. ولا يزال مصنعون آخرون للهواتف المحمولة مهيمنون في دول أخرى يواجهون مصاعب في ظل استمرار الارتفاع في الإصابات الجديدة بالفيروس.

من جهتها قالت "سامسونغ"، اليوم الخميس، إنها تتوقع انتعاش الطلب على الهواتف الذكية في النصف الثاني من العام.

المصدر: "رويترز"