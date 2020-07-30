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انخفاض حاد في الاقتصاد الأمريكي

مال وأعمال

انخفاض حاد في الاقتصاد الأمريكي
Reuters
انخفاض حاد في الاقتصاد الأمريكي
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شهد اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الجاري أكبر انخفاض على الإطلاق، وذلك في ظل أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إنه وفقا للقراءة الأولية فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انخفض في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 32.9% على أساس سنوي. 

وجاءت النتيجة أفضل بقليل من توقعات الاقتصاديين، الذين توقعوا انخفاض الاقتصاد الأمريكي في الفترة المذكورة بنسبة 34.7%.

ويقول الخبراء إن الاقتصاد الأمريكي لم يسجل انخفاضا كهذا (32.9%) حتى خلال فترة الكساد الكبير (1929-1939). 

المصدر: "تاس"

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