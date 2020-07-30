انخفاض إمدادات الغاز من روسيا إلى تركيا تزامنا مع ارتفاعها من قطر

أظهرت بيانات رسمية تركية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى تركيا تراجعت في مايو الماضي، وتزامن ذلك مع زيادة في إمدادات الغاز المسال من قطر إلى تركيا.

ووفقا للبيانات فقد انخفضت واردات تركيا من الغاز في مايو الماضي بنحو طفيف بنسبة 0.51% على أساس سنوي، وبلغت 2.667 مليار متر مكعب، منها 1.221 مليار متر مكعب تم استيرادها عبر أنابيب غاز، و1.445 مليار متر مكعب على شكل غاز مسال.

واللافت في البيانات أن الإمدادات عبر أنابيب الغاز تراجعت في الشهر المذكور بنسبة 45%، بالمقابل زادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، التي تتم بواسطة ناقلات، في مايو 2020 بنحو 3 مرات مقارنة بشهر مايو 2019.

وأشارت البيانات إلى أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى تركيا تراجعت في مايو الماضي بنسبة 62% على أساس سنوي، وبلغت 340 مليون متر مكعب.

فيما زادت إمدادات الغاز المسال من قطر إلى تركيا في مايو 2020 بنحو 4 مرات ووصلت إلى 520 مليون متر مكعب.

وحافظت أذربيجان على المرتبة الأولى في إمدادات الغاز إلى تركيا، وبلغت حصت الغاز الأذري من إجمالي ما استوردته تركيا من الغاز في مايو الماضي 33%، أما روسيا فقد بلغت حصتها 12.74%، في حين شكلت حصة قطر 19.5%، ويعني ذلك أن قطر تقدمت إلى المرتبة الثانية في هذا التصنيف.

المصدر: "نوفوستي"