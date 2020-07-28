موعد استئناف الرحلات الجوية بين اسطنبول وسان بطرسبورغ الروسية

تخطط الخطوط الجوية التركية لاستئناف الرحلات الجوية بين مدينتي اسطنبول التركية وسان بطرسبورغ الروسية في 2 أغسطس المقبل، وذلك بعدما جرى تعليق الرحلات بين البلدين على خلفية كورونا.

على أن يتم استئناف الرحلات الجوية بين سان بطرسبورغ وأنطاليا، المنتجع التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط، في 10 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن الشركة الروسية المسؤولة عن إدارة مطار بولكوفا في سان بطرسبورغ.

وقالت الشركة في البيان، إن "الخطوط الجوية التركية ستكون أول شركة طيران أجنبية تستأنف الرحلات بين سان بطرسبورغ والمدن التركية، وسيتم تشغيل الرحلات مع اسطنبول في 2 أغسطس المقبل، ومع أنطاليا في 10 أغسطس".

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي استئناف الرحلات الجوية الدولية ابتداء من 1 أغسطس 2020 من العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو ومدينتي سان بطرسبورغ وروستوف على الدون.

ووفقا للحكومة فإن استئناف الرحلات الجوية في المرحلة الأولى سيتم مع تركيا والمملكة المتحدة (بريطانيا) وتنزانيا.

المصدر: "نوفوستي"