متى سيتعافى الاقتصاد الروسي؟

يتوقع البنك المركزي الروسي أن يتعافى الاقتصاد الروسي من أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط ويعود إلى مستواه الذي كان عليه عام 2019، في الربع الأول من العام 2022.

وجاء ذلك بحسب ما صرحت به كسينيا يوديفا، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي للصحفيين اليوم الثلاثاء.

وقالت إن أزمة كورونا ستؤدي إلى تحولات في هيكلية الاقتصاد، وسترتبط هذه التحولات بالرقمنة وتفضيل العمل عن بعد، حيث سيرتفع عدد الأشخاص الذين سيعملون من منازلهم.

وكان المركزي الروسي قد توقع في وقت سابق، أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 4.5% - 5.5%، على أن ينمو بنسبة 3.5% - 4.5% العام القادم.

المصدر: "نوفوستي"