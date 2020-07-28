السيسي: نسعى للتصدير بـ100 مليار جنيه خلال 3 سنوات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى العمالة المصرية، مؤكدا على دورها في تحقيق النهضة الاقتصادية، من خلال حرصها على الالتزام والانضباط من أجل تحقيق المنشود في الصناعة.

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: "من حقنا نحلم.. وأنا بحلم إننا نصدر بـ100 مليار جنيه (6.29 مليار دولار) خلال من سنتين إلى 3 سنوات.. ونقدر مع بعض نحقق الحلم ده.. ولازم نتعب مش ننام.. وما تحقق خلال الفترة الماضية.. خطوة على الطريق، وأمامنا مسيرة طويلة لتحقيق ما نحلم به لبلدنا فى مجال الصناعة".

كما أعلن الرئيس المصري، أن الدولة بصدد طرح خطة طموحة جدا للغزل والنسيج، موجها حديثه لأهالي المحلة قائلا: "أهلنا اللى في المحلة لن نتخلى عن إعادة المحلة لمكانتها التي تستحقها، لكن المكانة دى لا تتحقق بالدولة فقط".

وأضاف: "هنعمل مصانع بنفس المستوى في المحلة، وبقول لقطاع الأعمال الكلام ده بتعمل بنعيد صياغة الأراضي للمساهمة في سداد المديونيات، وتطوير وإحلال كامل لهذه المصانع".

وجاء ذلك خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، التابعة لمدينة بدر، وتمتد من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وحتى طريق القاهرة السويس الصحراوي، وتحديدا بين مدينة الشروق والمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان.

(الدولار = 15.95 جنيه مصري)

المصدر: "اليوم السابع"