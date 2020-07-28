انخفاض استهلاك الصين من الذهب

قال اتحاد الذهب الصيني، اليوم الثلاثاء، إن استهلاك البلاد للذهب تراجع بنسبة 38% على أساس سنوي، في النصف الأول من 2020، متأثرا بتفشي فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد.

وأضاف الاتحاد أن الاستهلاك في الصين، أكبر مستخدم للذهب في العالم، بلغ 323.29 طن في الفترة من يناير إلى يونيو 2020.

وانخفض الاستهلاك إلى النصف تقريبا في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بعد أن أثرت إجراءات صارمة لاحتواء جائحة كورونا وارتفاع الأسعار على الطلب.

كما انخفض إنتاج الصين من الذهب 7.3% على أساس سنوي إلى 217.8 طن في النصف الأول من العام، على الرغم من أن الاتحاد قال إن الإنتاج المحلي عاد إلى طبيعته في الربع الثاني، مرتفعا 5.8% عن الربع الأول.

المصدر: "رويترز"