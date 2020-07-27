"البيتكوين" يقفز بنحو 400 دولار

يشدد خبراء اقتصاد على أن المستثمرين يؤمنون بمستقبل "البيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، وكدليل على ذلك يشيرون إلى زيادة الإقبال على "البيتكوين" في الوقت الراهن.

ووفقا لمواقع مختصة في متابعة تداولات "البيتكوين" فقد سجلت العملة الرقمية هذه، بحلول الساعة 12:40 بتوقيت موسكو، قراءة عند 10196.70 دولار، بارتفاع نسبته 2.34% (ما قيمته401 دولار).

ويعتقد خبير أسواق العملات الرقمية يوري بريباتشكين، أن هذا هو الوضع الطبيعي للسوق، حين يتجاوز الطلب العرض.

وتوقع الخبير أن يستمر سعر "البيتكوين" في النمو في الفترة القادمة، في ظل الأموال التي تضخها البنوك المركزية حول العالم في اقتصاداتها.

المصدر: "نوفوستي"