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انخفاض أسعار النفط وسط التوتر بين الولايات المتحدة والصين

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط وسط التوتر بين الولايات المتحدة والصين
Reuters
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما دفع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في اتجاه أصول الملاذ الآمن.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2% إلى 43.26 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:03 بتوقيت غرينيتش، بينما تراجع خام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" بنسبة 0.2% أيضا إلى 41.22 دولار للبرميل.

ويأتي الهبوط في ظل تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم عقب إغلاق قنصليتين في هيوستن الأمريكية وتشنغدو الصينية. وفي الوقت ذاته تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم حاجز الـ 16 مليونا.

ويظل "برنت" في سبيله لتسجيل رابع مكسب شهري في يوليو، في حين يتجه الخام الأمريكي للصعود للشهر الثالث على التوالي بفضل تخفيضات غير مسبوقة للإمدادات من منظمة "أوبك" وحلفائها دعمت الأسعار. 

المصدر: "رويترز"

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