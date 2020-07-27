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تحالف فرنسي صيني يفوز بمشروع طاقة كبير في أبوظبي

مال وأعمال

تحالف فرنسي صيني يفوز بمشروع طاقة كبير في أبوظبي
Reuters
صورة أرشيفية
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قالت الشركة الفرنسية للكهرباء "إي دي إف"، اليوم الاثنين، إن تحالفا يتألف منها وشريكتها الصينية "جينكو باور تكنولوجي" فاز بمشروع الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي بالإمارات.

وأضافت "إي دي إف"، إن قدرة محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأبوظبي ستبلغ اثنين غيغاواط، مما يجعلها أكبر مشروع منفرد لمحطة طاقة شمسية في العالم، لتولد كهرباء تعادل ما تحتاجه أكثر من 160 ألف عائلة سنويا.

وستحوز "إي دي إف" و"جينكو باور" على حصة 20 بالمئة (لكل منهما) من المشروع، بينما ستحوز شركتا طاقة ومصدر بأبوظبي نسبة الستين بالمئة المتبقية.

ومن المقرر أن تبدأ الشركات البناء بحلول نهاية 2020، ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد عن أربعة آلاف وظيفة خلال مرحلة البناء.

المصدر: "رويترز"

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