ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالأردن في الربع الأول

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في الربع الأول من العام الحالي بنسبة أكثر من 17%.

وبحسب أرقام من البنك المركزي الأردني، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.1 بالمئة إلى نحو 214.9 مليون دينار (3030.1 مليون دولار) مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2019.

وكان صافي الاستثمار المباشر 183.5 مليون دينار في الربع الأول من 2019.

ويقول المحللون إن استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط المملكة يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.

(الدولار = 0.709 دينار أردني)

المصدر: رويترز