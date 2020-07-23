روسيا تدرس آلية لحماية إيرادات النفط

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز للجهات المختصة في الحكومة لدراسة مسألة التحوط من هبوط أسعار النفط.

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس ردا على سؤال بهذا الشأن: "في الواقع تقوم بعض الإدارات بمناقشة آليات تحوط مختلفة واستخدام هذه التجربة (الأداة) التي تستخدمها بعض الدول للتحوط من مخاطر هبوط أسعار الطاقة".

وأكد بيسكوف أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن بعد.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نشرت أمس الأربعاء تقريرا، نقلا عن مصدر رفيع، ذكرت فيه أن موسكو تدرس مسألة التحوط من هبوط أسعار النفط لحماية إيرادات البلاد من الانخفاض.

وأشارت الوكالة إلى أن المكسيك تستخدم آلية مماثلة منذ سنوات عديدة، حيث تقوم بالتحوط من هبوط أسعار الخام.

المصدر: "نوفوستي"