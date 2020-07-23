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سوريا.. زيادة في سحب الودائع من المصرف العقاري

مال وأعمال

سوريا.. زيادة في سحب الودائع من المصرف العقاري
Reuters
صورة أرشيفية
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أكد مسؤول سوري أن قبول الودائع وفتح الحسابات متاح لدى المصرف العقاري السوري، ولم يتم الاعتذار أو التوقف عن قبول الودائع بعد صدور قرار التريث بمنح القروض والمستمر تطبيقه حتى تاريخه.

وبين معاون مدير عام المصرف العقاري السوري، أكرم درويش، أن ورود الودائع سجل تراجعا خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما زاد عدد السحوبات من قبل المودعين، لمواجهة الظروف العامة وإجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، والتوقف الكلي أو الجزئي لبعض المشروعات والأعمال خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن المصرف العقاري منح أكثر من 1500 قرض منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، بقيمة 3.6 مليار ليرة، مشددا على أن سيولة المصرف جيدة.

المصدر: "الوطن"

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