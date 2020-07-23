انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات النفطية السعودية انخفضت 65% على أساس سنوي، في مايو الماضي، لتهبط بما يعادل 12 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إنه مقارنة مع أبريل الماضي، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك السلع غير النفطية مثل الكيميائيات والبلاستيك، بمقدار 160 مليون دولار.

وتواجه السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، ركودا كبيرا هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا وتراجع إيرادات النفط.

المصدر: "رويترز"