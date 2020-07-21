أردوغان: اقتصاد تركيا اكتسب نظام مناعة ضد الاضطرابات العالمية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن "اقتصاد بلاده اكتسب نظام مناعة ضد الاضطرابات العالمية"، مشددا على أن "أنقرة تتخذ التدابير حيال المحاولات المالية الخبيثة".

وقال أردوغان إنه يهدف لإطلاق 10 شركات جديدة على الأقل تبلغ قيمة الواحدة منها مليار دولار، بحلول عام 2023.

وأضاف أن تركيا رفعت حجم صادراتها بمقدار 5 أضعاف، من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 180.8 مليار دولار عام 2019.

وأفاد الرئيس التركي بأن بلاده أنتجت 62 بالمئة من طاقتها الكهربائية عام 2019 عن طريق مواردها المحلية والمتجددة، وهذا يعني أن تركيا تخرج من كونها محتاجة للطاقة.

كما أكد أردوغان أن تركيا تخطط لإطلاق القمر الصناعي التركي للاتصالات "توركسات 6A" إلى الفضاء عام 2022، مشيرا إلى أنه سيتم تسلم القمر الصناعي "توركسات 5A" في الربع الثالث من العام الجاري، وسيطلق إلى الفضاء في الربع الأخير.

وأوضح أنه وبفضل النظام الرئاسي الجديد، باتت تركيا قادرة على التجاوب الفعال والسريع والشامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية.

وبين أنه لا مفر من المرور بمخاض في الكثير من القطاعات أثناء تغيير شكل نظام الحكم في البلاد.

المصدر: الأناضول