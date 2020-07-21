"تيك توك" توفر 10 آلاف فرصة عمل جديدة

تعتزم شركة "تيك توك" توظيف نحو 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة في السنوات الثلاث القادمة، في ظل ارتفاع عدد مستخدمي التطبيق، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الشركة جوش جارتنر.

وأضاف المتحدث، أن "تيك توك" تعتزم توظيف تطوير برمجيات ومبيعات وخدمة عملاء، وسيتم تعيين الجزء الأكبر من الكادر الجديد في مكاتب في كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وتينسي.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تدرس إمكانية حظر عمل التطبيق الصيني في الولايات المتحدة. وتعتقد واشنطن أن البيانات الشخصية للمستخدمين يتم تزويدها للسلطات الصينية.

واتهم مقر حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية التطبيق بالتجسس على الأمريكيين.

ووفقا لبيانات فقد زادت "تيك توك" عدد موظفيها في الولايات المتحدة هذا العام من 500 موظف إلى نحو 1400.

المصدر: "نوفوستي"