مصر تنشئ أكبر محطة تحلية مياه في الدلتا (صور)

تمكنت الحكومة المصرية من إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر في الدلتا بمدينة المنصورة الجديدة، والتي ستغذي المدينة بمياه الشرب.

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وتم إنشاء المحطة على مساحة 24 فدانا، بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 160 ألف متر مكعب من المياه يوميا، لتكون أول محطة تحلية بمنطقة الدلتا.

وتستهدف المدينة توطين 700 ألف مواطن عقب الانتهاء من إنشائها، حيث تم البدء في إنشاء المحطة في الأول من يونيو 2019 وتم الانتهاء من إنشائها.

وتتكون المحطة من ثلاثة أجزاء، تبدأ بالمأخذ البحري لنقل مياه البحر، عبر أنفاق تحت الأرض، لتصل إلى وحدة التحلية، التي ستعمل وفق أحدث النظم العالمية في تحلية مياه البحر، وتنتج المياه الصالحة للشرب.

وستكون مراقبة إلكترونيا بالكامل للحفاظ على المعدات وجودة المياه، كما أن نظام التحكم بالمحطة يتم من خلال شاشات المراقبة التي تعطى إشارة عند حدوث أي عطل فني.

وتسعى مصر لمواجهة أزمة المياه وسد النهضة الإثيوبي، عبر مشروعات كبيرة لتحلية مياه البحر وإنشاء المحطات المخصصة لهذه العملية في العديد من المدن الساحلية، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية في المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها مثل العلمين والمنصورة الجديدة ومرسى مطروح والضبعة وغيرها من المدن.

المصدر: RT