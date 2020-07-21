عضو لجنة تفاوض سد النهضة: إثيوبيا بدأت بتخزين المياه وملء السد سيحدث جفافا طبيعيا مع آخر صناعي

قال عضو لجنة التفاوض بملف سد النهضة في مصر علاء الظواهري، إن المؤشرات لم تظهر هل بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة أم لا.

إقرأ المزيد

وأوضح أن سد النهضة به 4 أنفاق لإخراج منسوب المياه من السد، وأن الأنفاق اثنين منها من الخرسانة وتم غلقهما لأن منسوب المياه تخطى الـ45 متر أمام السد، والآخرين مبطنين بالحديد.

وأكد الظواهري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" أن الأنفاق بدأت في تخزين 250 مليون متر مكعب في اليوم، كما يوجد نفق واحد وأخرج أول أمس 90 مليون متر مكعب، وهو السبب في أن محطات مياه الشرب في السودان خرجت عن العمل، وما زال نفق من الأنفاق يعمل.

وتابع الظواهري، أن "المياه ستتعدى منسوب الـ60 مترا وربما ترتفع قليلا حتي 65 مترا، وكل ذلك لا يعني أن إثيوبيا بدأت الملء ولكن حالياً هي في مرحلة التخزين"، موضحا "أن المياه تتحرك وتندفع، إثيوبيا خاطبت الداخل باللغة الأمهرية إنها بدأت الملء وخاطبت الخارج إنها لا تملء حتي لا يحدث مشاكل في عملية التفاوض".

وتابع: "بحيرة ناصر تسطيع التعامل مع إخراج عجز المياه الذي من الممكن أن يتسبب فيه سد النهضة، ولكن هذا سيؤدي إلى تناقص المخزون الاستراتيجي المصري من المياه في البحيرة".

وأضاف أن أبرز المشاكل التي ستواجه مصر جراء ملء سد النهضة، هي حدوث جفاف طبيعي بالتزامن مع آخر صناعي، موضحا أنه سوف تأتي فترات جفاف، لا بد فيها أن يتعامل السد العالي وسد النهضة سويا، من خلال إطلاق اثيوبيا لكميات من المياه.

ويعقد قادة الاتحاد الإفريقي قمة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة على النيل، حيث سيعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية