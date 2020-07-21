اليورو يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر

سجل اليورو أعلى مستوياته منذ مطلع مارس الماضي اليوم الثلاثاء، بعدما أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن خطة تحفيز ضخمة لإنعاش اقتصاداته، التي تضررت بفعل جائحة كورونا.

ودفع إبرام الاتفاق اليورو للصعود بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.1470 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من مارس الماضي.

كما عززت نتائج مشجعة من عدة تجارب للقاح كوفيد-19 المعنويات الأوسع نطاقا وكذلك العملات المرتبطة بالسلع الأولية.

وقال محللون إنه لا توجد معلومات جديدة تذكر في الاتفاق النهائي يمكنها دفع اليورو للصعود أكثر من ذلك، حيث تم بالفعل تحديد قيمة المنح وكذلك القروض.

وعلى صعيد متصل، استقر مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية وسجل 95.813 نقطة في أحدث تداول.

المصدر: "رويترز"