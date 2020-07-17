حل مشكلة الشاحنات السورية العالقة على الحدود الأردنية

صرح رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السوري، عبد الرحيم رحال بأنه تم الخميس حل مشكلات دخول الشاحنات السورية إلى الأردن، ومرورها "ترانزيت" إلى الدول العربية الأخرى.

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ولفت إلى أن معالجة الأمر جاءت نتيجة المتابعة الحكومية مع الجانب الأردني، وخاصة رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، ووزراء في الحكومة السورية الاقتصاد سامر الخليل، والنقل علي حمود، والزراعة أحمد القادري، والقائم بأعمال السفارة السورية في الأردن شفيق ديوب.

بدوره، أكد عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال السوري موفق الطيار، أنه تم اليوم السماح للبرادات السورية المحملة بالخضراوات والفواكه والموجودة منذ أيام في ساحة منفذ جابر الحدودي بالمرور عبر الأردن.

ولفت إلى أن عدد البرادات التي من المقرر أن تعبر إلى الأردن اليوم يبلغ 65 برادا.

المصدر: "الوطن"