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الكرملين يعلق على احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على "السيل الشمالي-2"

مال وأعمال

الكرملين يعلق على احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على
Reuters ANTON VAGANOV
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على مشروع "السيل الشمالي-2" الهادف لمد أنبوب لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

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واعتبر بيسكوف أن العقوبات الأمريكية المحتملة ليست إلا محاولة للمنافسة غير النزيهة، وأداة للضغط على قطاع الأعمال في أوروبا.

وقال للصحفيين، إن "هذا استمرار للمظاهر السلبية، وأداة لتوفير ضغط شديد على قطاع الأعمال الأوروبي، الذي تنتمي إليه شركاتنا، وبالطبع هذه (العقوبات المحتملة) ليست أكثر من استمرار للمنافسة غير العادلة، ومحاولة لإجبار الأوروبيين على شراء (من الولايات المتحدة) المزيد من الغاز الباهظ الثمن بشروط أقل ملاءمة".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس، إن "وزارة الخارجية الأمريكية نشرت توصيات بموجب قانون مكافحة روسيا من خلال العقوبات، وشملت الوثيقة مشروع (السيل الشمالي-2) وجزءا من المشروع (السيل التركي)".

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وفي نهاية العام الماضي، اعتمدت واشنطن ميزانية دفاع تنص على عقوبات ضد الشركات المشاركة في بناء خط "السيل الشمالي-2".

المصدر: "نوفوستي"

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