المركزي اللبناني يشكل لجنة لإعادة هيكلة المصارف

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن وثيقة صادرة عن البنك المركزي اللبناني لإنشاء "لجنة لإعادة هيكلة المصارف" في لبنان.

وتحمل المذكرة الإدراية تاريخ 15 يوليو الجاري، ووفقا لها فإن اللجنة ستضم 6 شخصيات، وسيترأسها نائب الحاكم الثاني لمصرف لبنان بشير يقظان.

ومهمة اللجنة دراسة التعديلات على القرار الأساسي 12713، واقتراح التعديلات الضرورية على الضوابط الاحترازية، وإعادة هيكلة المصارف، ودراسة الأداء المالي للمصارف، واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي.

المصدر: وكالات