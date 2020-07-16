الصين.. نمو الاقتصاد في الربع الثاني

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020.

كذلك أشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ في النصف الأول من هذا العام 45.66 تريليون يوان (حوالي 6.53 تريليوندولار) وسط تأثير كوفيد-19، بانخفاض 1.6 بالمائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات تحسن سوق التوظيف في الصين بشكل طفيف في يونيو الماضي، حيث بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.7 في المائة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.

المصدر: "شينخوا"