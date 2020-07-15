اتحاد صناعات: الصومال بوابة سوريا إلى الأسواق الإفريقية لمجموعة من المنتجات

أكد الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الجلدية، محمد كزارة، أن جمهورية الصومال ستكون بوابة سوريا لتصدير منتجاتها الجلدية إلى الدول الإفريقية.

وأوضح كزارة لصحيفة "الوطن" أنه جرى التباحث في غرفة تجارة حلب السورية خلال زيارة السفير الصومالي، محمد عبدي علي، إليها أمس ولقائه رئيس الغرفة، محمد مجد الدين دباغ، وأعضاء مجلس الإدارة، لزيادة الصادرات السورية، وصادرات حلب بشكل خاص، من المنتجات الجلدية إلى الصومال، ومنها إلى بقية الدول الإفريقية.

وكشف كزارة أن السفير الصومالي وجه دعوة للتجار والصناعيين السوريين لزيارة الصومال لدراسة تنشيط الصادرات السورية إليها وإلى إفريقيا، بما يخفف من جور الحصار الخارجي المفروض على سوريا.

ولفت الى أن السفير الصومالي سيزور اليوم الأربعاء أحد معامل صناعة الجلديات في حلب ومعملا آخر للصناعات الجلدية فيها.

المصدر: "الوطن"