شركات بيع التجزئة في ألمانيا تتجه صوب أسوأ تراجع منذ الحرب العالمية الثانية

قال اتحاد "إتش دي إي" الألماني إن شركات بيع التجزئة الألمانية غير الغذائية ستشهد تراجعا في المبيعات بنحو 22%، ما يعني أن القطاع بصدد تسجيل أسوأ تراجع له منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي حال إدراج قطاع الغذاء، ستتراجع مبيعات التجزئة في البلاد 4% على أساس سنوي، مما يلقي الضوء على عدم مسايرة متاجر الغذاء للاتجاه العام لبقية المتاجر، حيث ظلت مفتوحة خلال العزل العام الذي جرى فرضه لاحتواء فيروس كورونا.

وغيرت الجائحة بشدة عادات الاستهلاك لدى الكثيرين الذين فضلوا الشراء عبر الإنترنت بدلا من المغامرة بالخروج والدخول إلى المتاجر، خشية الإصابة بالفيروس.

وقال اتحاد البيع بالتجزئة "إتش دي إي" إنه في مارس وأبريل ومايو من العام الجاري، تراجع الإنفاق خلال كل رحلة تسوق في متاجر التجزئة 10%، بينما زاد 20% عبر الإنترنت.

وأضاف أن هذا يمثل مشكلة لمحلات البيع بالتجزئة الصغيرة التي تفتقر غالبا للتكنولوجيا المطلوبة للبيع عبر الإنترنت.

المصدر: "رويترز"