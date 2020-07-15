أسعار الذهب فوق 1800 دولار للأونصة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار، وذلك نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

بالإضافة لذلك أثر على المستثمرين تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز الطلب على المعدن النفيس.

وتم تداول العقود الآجلة للذهب، بحلول 09:45 بتوقيت موسكو، عند 1809.80 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.20% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الفورية للذهب عند 1806.31 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.17%.

المصدر: "رويترز"