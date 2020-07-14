البورصة السعودية تطلق سوقا جديدة

أعلنت البورصة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق سوقا للمشتقات المالية في 30 أغسطس المقبل، لبدء تداول أول منتج مشتقات مالية في المملكة.

وذكرت البورصة في بيان "تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (التي تتخذ مؤشر "إم تي 30" أساسا لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية".

وعلى صعيد التداولات، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنحو طفيف اليوم، حيث جرى تداول المؤشر، بحلول الساعة 10:28 بتوقيت غرينيتش، عند مستوى 7398 نقطة، بانخفاض نسبته 0.19% عن سعر الإغلاق السابق.

المصدر: "رويترز" + "بلومبرغ"