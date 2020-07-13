الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار الأمريكي

هبط الريال‭ ‬الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية يوم الاثنين، حسبما أفاد موقع إلكتروني متخصص في الصرف الأجنبي.

وبحسب موقع "بونباست دوت كوم"، الذي يرصد السوق غير الرسمية، فإن سعر الدولار وصل إلى 235 ألف و500 ريال.

جدير بالذكر أن السعر الرسمي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الإيراني هو 42 ألف ريال.

يشار إلى أن التداعيات الاقتصادية تفاقمت مع تواصل العقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و203 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يشكل زيادة في الوفيات اليومية مقارنة مع 194 حالة وفاة يوم الأحد، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 13032.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 222539، فضلا عن إجراء مليون و997967 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

المصدر: وكالات