سوريا .. مرسوم رئاسي بإعفاء مستلزمات إنتاج الأدوية من الرسوم والضرائب
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، مرسوما بإعفاء مستلزمات صناعة الأدوية من الرسوم والضرائب.
وقضى المرسوم رقم 14 لعام 2020 بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
وتشهد أسعار الأدوية في سوريا منذ أشهر ارتفاعات غير مسبوقة، متأثرة بعدد من العوامل أبرزها تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، خاصة أن معظم مستلزمات صناعة الأدوية مستوردة من خارج البلاد، إضافة إلى ما تشهده البلاد من تأثيرات ناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وجاء بدء تطبيق "قانون قيصر" الأمريكي على سوريا ليزيد الأعباء على صناعة الأدوية السورية، التي معظم مستلزماتها مستورد، ويرفع أسعارها بنسب بلغت وسطيا أكثر من 500 في المئة، وهناك أصناف دوائية ارتفعت بأكثر من ألف في المئة.
المصدر: RT