صندوق استثمار إماراتي يبحث شراء ثاني أكبر مصفاة في البرازيل

قالت شركة "بتروبراس" النفطية البرازيلية في إفصاح للبورصة إن صندوق الاستثمار التابع لأبوظبي "مبادلة للاستثمار" سيدخل في محادثات حصرية مع الشركة لشراء ثاني أكبر مصفاة في البرازيل.

وذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن "مبادلة" الإماراتية تحظى بالأفضلية لشراء المصفاة، المعروفة باسم "رلام"، بعد تفوقها في منافسة مع مجموعة "إيسار" الهندية، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين.

وأكدت "بتروليو برازيليرو"، المعروفة رسميا باسم "بتروبراس" المملوكة للحكومة البرازيلية، في إفصاح أن "مبادلة" قدمت أفضل عرض ودُعيت إلى التفاوض.

وقالت المصادر المطلعة إن "مبادلة" ستناقش بنود العقد مع "بتروبراس" البرازيلية في مفاوضات حصرية ستستغرق عدة أسابيع.

وأضافت المصادر أنه إذا أدخلت تغييرات كبيرة على العقد، فإن "بتروبراس" ستدعو مجددا المنافسين لجولة ثانية من العروض المستندة إلى السعر.

ومصفاة رلام، التي تقع في ولاية باهيا بشمالي البرازيل وتبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا، هي الأولى من مجموعة تتكون من ثماني مصاف تعتزم "بتروبراس" بيعها لإنهاء احتكارها لسوق معالجة الوقود في البرازيل.

المصدر: "رويترز"