وزير المالية المصري الأسبق: أزمة كورونا كلفت العالم 11 تريليون دولار

قال وزير المالية المصري الأسبق، يوسف بطرس غالي، إن حوالي 11 تريليون دولار تم صرفها على مستوى العالم حتى الآن بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وخلال لقاء عبر الفيديو مع قناة "القاهرة والناس"، ببرنامج "المصري أفندي"، اليوم الخميس، أشار غالي إلى أن العالم لا يتعاون بصورة حقيقية في مواجهة الجائحة لأن كل الأجهزة منهارة والترابط اختفى لأن كل العناصر التى تربط العالم ببعضها ببعض تعاني من آثار أزمة كورونا.

وأشار الوزير الأسبق إلى أن السياسة المالية المتبعة حاليا في العالم هي "ضخ أموال باستمرار في البنوك".

كما لفت بطرس غالي إلى أن البطالة في الولايات المتحدة التي تعد من أقوى اقتصاديات العالم، وصلت لـ 25%، بما يعادل 32 مليون عاطل، أما في أوروبا فوصلت لـ15%، بعد أن كانت تتراوح بين 5% و6%. وتوقع الوزير الأسبق أن "ينكمش" العالم اقتصاديا بنسبة 4,8%.

وكشف غالي عن قيامه حاليا بصياغة السياسة الاقتصادية لدولتين واحدة في إفريقيا والأخرى في أمريكا الوسطى، ولكن دواعي سرية تمنعه من الإفصاح عن اسميهما.

ناصر حاتم

المصدر: RT