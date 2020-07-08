صندوق النقد يدعو لإصلاح مالي عالمي عقب أزمة كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن القلق يساوره حيال ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء، بسبب الإنفاق الموجه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا.

وصرح ميتسوهيرو فوروساوا نائب مدير صندوق النقد الدولي، بأنه سيحث الدول على مباشرة الإصلاح المالي فور اجتياز الجائحة.

وأفاد فوروساوا بأنه للمرة الأولى على الإطلاق يصبح من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمع بعد الإجراءات التي أخذتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.

وأبلغ نائب مدير صندوق النقد الدولي حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمها مركز الاقتصاد الياباني بكلية كولومبيا للأعمال فور عودة الاقتصاد إلى مساره، أنه "يجب وضع إطار مالي متوسط إلى طويل الأجل لإدارة الأوضاع المالية العامة على أساسه".

وأكد أن "ذلك سيكون أحد الأولويات القصوى ضمن توصياتنا".

المصدر: رويترز