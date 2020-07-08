 
مباشر

اعتماد أكبر موازنة في تاريخ مصر

مال وأعمال

اعتماد أكبر موازنة في تاريخ مصر
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9o0

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، نص قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، للسنة المالية 2020 2021.

وتبلغ موازنة العام المالي الجديد، 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019 - 2020.

وأشار وزير المالية المصري محمد معيط، إلى استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والـبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقـتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 20192020.

وتم إعداد مشروع موازنة العام المالي 2020 - 2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020، بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي في يناير 2020.

المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا