سهم "أمازون" يسجل أعلى مستوى في تاريخه
ارتفع سهم شركة "أمازون" الأمريكية الضخمة لتجارة التجزئة على الانترنت أمس الاثنين، وتجاوز السهم مستوى 3000 دولار مسجلا بذلك أعلى مستوى في تاريخه.
ويظهر من موقع "بلومبرغ" أن سهم "أمازون" أنهى تعاملات الاثنين على زيادة نسبتها 5.77% عند 3057.04 دولار.
ووفقا لـ"بلومبرغ" فقد صعد سهم "أمازون" بنسبة 80% من أدنى مستوى له في مارس الماضي، في بداية جائحة كورونا.
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Amazon is on 🔥. Today the web giant’s share prices topped $3,000 for the first time ever. Shares have rallied 80% off their March lows at the start of the pandemic. Demand for its e-commerce and cloud-computing services has soared, leaving analyst targets in the dust. Its position also seems to be only getting stronger too, with many on Wall Street expecting the trends beneficial to the e-commerce giant to continue post-pandemic. Link in bio.
وزاد الإقبال على أسهم "أمازون" مع ازدهار نشاط الشركة خلال جائحة كورونا مع توجه الكثيرين نحو الشراء عبر الإنترنت.
ويتوقع الكثيرون في بورصة "وول ستريت" أن يستمر سهم الشركة في الصعود هذا العام.
المصدر: "بلومبرغ"