خبير: اقتصاد الظل في سوريا اتسع خلال الحرب وبات يشكل نحو ثلثي الاقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي عابد فضلية في تصريحات لـ"الوطن" عن حجم اقتصاد الظل في سوريا قبل وخلال الحرب في سوريا.

وقال الخبير إن حجم اقتصاد الظل قبل الحرب كان يشكل حوالي 55% من حجم الاقتصاد السوري، لكنه اتسع خلال سنوات الحرب، ليقدر حاليا بنحو 70%.

وأشار إلى أن اقتصاد الظل له نوعان، الأول نشاط شرعي غير مرخص، كالبيع والشراء، ومن يقوم به لا يحوز على ما يلزم من أوراق وثبوتيات، والثاني هو الاقتصاد الأسود الممنوع، مثل إنتاج بعض المنتجات المغشوشة، إضافة إلى أنشطة أخرى كغسل الأموال وغيرها، وهذا النوع غير سائد بشكل كبير في سوريا.

المصدر: "الوطن"