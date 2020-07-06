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الزكاة السعودية: مكافأة تصل لمليون ريال لمن يبلغ عن متهرب ضريبي

مال وأعمال

الزكاة السعودية: مكافأة تصل لمليون ريال لمن يبلغ عن متهرب ضريبي
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية مؤخرا عن مكافأة مالية تصل لمليون ريال لمن يبلغ عن مخالفة التهرب من ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أن مكافأة التبليغ تدفع بنسبة لا تتجاوز 2.5% من المبالغ والغرامات المحصلة وبحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى مليون ريال، بعد ثبوت المخالفة على المتهرب وتحصيل المبلغ منه.

وبدأ تطبيق الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في السعودية في مطلع يوليو الجاري. 

وتطبق الضريبة على كافة توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والسلع المستوردة إلى المملكة.

يشار إلى أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة جاء واحدا من الإجراءات التي اتخذتها الرياض لحماية اقتصاد السعودية ومساعدته على تجاوز أزمة كورونا وتداعياتها المالية والاقتصادية.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات، التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

المصدر: وكالات

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