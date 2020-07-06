تسيير رحلات منخفضة التكلفة بين الإمارات ومصر

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن تسيير رحلات مباشرة اعتبارا من 14 يوليو الجاري بين أبوظبي ومدينتي الإسكندرية وسوهاج في مصر.

وستقلع أولى الرحلات من أبوظبي إلى الإسكندرية يوم 14 يوليو الجاري، في حين تنطلق الرحلات إلى مدينة سوهاج في اليوم التالي.

وستقلع الرحلات إلى "مطار برج العرب الدولي" في مدينة الإسكندرية ثلاث مرات أسبوعيا أيام الثلاثاء والخميس والسبت في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من مطار أبوظبي الدولي، لتصل إلى الإسكندرية في الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي.

على أن تنطلق رحلات العودة من الإسكندرية في الساعة 17:35 بالتوقيت المحلي لتصل إلى أبوظبي الساعة 23:25 بالتوقيت المحلي.

أما الرحلات إلى مطار سوهاج الدولي، فتقلع من مطار أبوظبي الدولي كل يوم أربعاء الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي لتصل إلى سوهاج في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، وتقلع رحلة العودة في الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي لتصل إلى أبوظبي الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي.

و"العربية للطيران أبوظبي" مشروع مشترك بين "العربية للطيران"، الناقلة الجوية الوحيدة المدرجة في الإمارات، و"الاتحاد للطيران" المملوكة لحكومة أبوظبي.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاتحاد للطيران": "نفخر بإطلاق العمليات التشغيلية لشركة (العربية للطيران أبوظبي)، أول شركة طيران اقتصادي مقرها أبوظبي، وخاصة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع.. فمن شأن هذا المشروع المشترك بين "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران" أن يوفر للعاصمة الإماراتية المزدهرة جسرا مباشرا ومريحا إلى أسواق جديدة حول العالم، يبدأ بهذين المسارين إلى اثنتين من كبرى المدن المصرية وسيشهد لاحقا مزيدا من التوسع والتنوع".

المصدر: "وام"