الأردن: فتح المطارات نهاية الشهر للسياحة العلاجية كمرحلة أولى

أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبد الرزاق عربيات اليوم الأحد، أن فتح المطارات جزئيا الشهر الحالي سيكون فقط للسياحة العلاجية كمرحلة أولى.

وقال إن "موقع "سلامتك" يتيح تقديم الطلبات مع الفحص الطبي الذي يؤكد خلو المريض من إصابة فيروس كورونا المستجد، بحيث يكون الفحص من خلال مختبرات طبية معتمدة ويتبعها فحص في الأردن للتأكد من خلو المريض من الفيروس".

وأضاف: "الدول المستهدفة في السياحة العلاجية هي الخليج العربي والجزائر وفلسطين، ومن يتبين لديه إصابة بكورونا بعد مجيئه للأردن ينقل لمستشفى الأمير حمزة"، فيما "من يأتي للعلاج من الحدود البرية ويتبين أنه مصاب تتم إعادته لبلده".

من جهته قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن "الحكومة تستعد لفتح المطارات للرحلات الدولية بشكل محدود نهاية الشهر الحالي لدول لا تزيد خطورة عن الأردن".

وأضاف: "لا يمكن إبقاء المطارات مغلقة"، مشيرا إلى أنه "يجب الاستفادة من سمعة الأردن حول العالم".

وأعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأحد عن إطلاق موقع "سلامتك" الإلكتروني التفاعلي، تنفيذا لعودة السياحة العلاجية، وتنظيم العملية اللوجستية المرتبطة بالسياحة العلاجية.

المصدر: "وكالات أردنية"