"مرسيدس- بنز" تستدعي نحو 700 ألف سيارة في الصين

أعلنت شركات "مرسيدس- بنز (الصين)" و"بكين بنز أوتوموتيف" و"فوجيان بنز أوتوموتيف" المحدودة، اليوم الأحد عن استدعاء 668954 سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف من تسرب الوقود.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة الحكومية لتنظيم السوق أن الاستدعاء، الذي من المقرر أن يبدأ في 18 ديسمبر، يشمل سيارات من طرازات الفئات "سي" و"إي" و"في" وغيرها.

وتم إصدار أمر الاستدعاء نظرا لأن الربط بين مضخة الوقود ذات الضغط العالي في المحرك وأنبوب الوقود منخفض الضغط الخاص به قد يشهد تراجعا في قوة اللحام بعد الاستخدام على المدى الطويل، مما قد يؤدي إلى تسرب الوقود.

ووفقا للبيان، سيستبدل الوكلاء المعتمدون الأجزاء المعيبة من السيارات المتضررة مجانا لإزالة مخاوف السلامة.

المصدر: "شينخو"