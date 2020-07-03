إيران تعلن ربحها دعوى قضائية ضد إحدى جاراتها

أفاد مدير قسم العلاقات العامة بوزارة النفط الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن طهران ربحت الدعوى القضائية في ملف الغاز مع تركمانستان.

وورد على حساب وزارة النفط الإيرانية في موقع "تويتر" نقلا عن المدير العام لقسم العلاقات العامة في الوزارة أن قرار المحكمة بشأن الخلاف حول الغاز مع تركمانستان لم يتضمن فرض أي غرامة وتعويض عن خسائر ما على إيران.

ولفت إلى أن الاستحقاقات التي أشارت إليها المحكمة كانت قد حددت منذ عام 2009، كما أن المحكمة فرضت غرامة على تركمانستان بشأن كمية وجودة الغاز والتي سيتم حسابها من مبلغ الاستحقاقات المترتبة على شركة الغاز الوطنية الإيرانية.

ونوه المسؤول، بحسب ما نقلته وكالة "فارس"، إلى أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه على استعداد لتقديم إيضاح بهذا الشأن إلى لجنة الطاقة البرلمانية.

وعلقت تركمانستان صادراتها من الغاز لإيران في 2017، وذلك بعد وقوع نزاع مع الأخيرة بشأن ديون تصدير الغاز.

وبعد مفاوضات غير مثمرة بين الجانبين، رفعت عشق آباد دعوى قضائية ضد طهران في محكمة التحكيم الدولية.

ووفقا لوسائل إعلام، فقد ألزمت المحكمة إيران بدفع 2 مليار دولار كديون متراكمة لتركمانستان مقابل واردات غاز منها.

المصدر: وكالات