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الظلام يضرب وسط وجنوب ليبيا

مال وأعمال

الظلام يضرب وسط وجنوب ليبيا
Reuters Esam Al-Fetori
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كشفت مصادر ليبية متطابقة لـRT عن انقطاع الكهرباء عن كامل وسط وجنوب ليبيا اليوم الخميس.

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وعن سبب انقطاع الكهرباء أشارت المصادر إلى تعطل مولدات توليد الطاقة الكهربائية في مصراتة، الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

يضع انقطاع التيار الكهربائي الليبيين في مواجهة الصيف الحار. 

وتشكو شركة الكهرباء من عمليات تخريب تقوم بها عصابات إجرامية في سرقة أسلاك نقل الطاقة، التي يتم تفكيكها وصهرها وبيع النحاس الموجود في الأسلاك في السوق السوداء.

المصدر: RT

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