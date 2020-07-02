البنك الدولي يخصص قرضا بقيمة 50 مليار دولار لإفريقيا

أعلن البنك الدولي، أمس الأربعاء، أنه سيقدم قرضا قيمته 50 مليار دولار هذا العام إلى 48 دولة في إفريقيا، تقع جنوب الصحراء الكبرى، وذلك من خلال محفظة مشروعات.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا"، عن مكتب التمثيل الإقليمي للبنك الدولي، أن "هذه الأموال تبلغ ضعف حجم المبلغ الذي خصصه البنك الدولي، لنفس المنطقة قبل 10 سنوات، وفقا لمخطط مماثل".

وأشارت الوكالة، إلى أنه سيتم تقديم هذه القروض، لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والتعليم والصحة.

المصدر: "تاس"