سوريا.. رفع السعر "المدعوم" للسكر والرز بأكثر من 100% ‎

رفعت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، السعر الرسمي"المدعوم" لمادتي السكر والرز بأكثر من 100%.

وبموجب القرار الذي اقترحته المؤسسة السورية للتجارة ووافقت عليه اللجنة الاقتصادية، تم رفع سعر السكر الذي كان يباع عبر "البطاقة الذكية" بسعر 350 ليرة إلى 800 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر الرز من 400 إلى 900 ليرة.

RT

وبموجب كتاب رفعته "السورية للتجارة" إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن من أبرز مسوغات الرفع هو تعديل سعر الصرف الذي أقره مصرف سوريا المركزي على إجازات الاستيراد، ورفع ذلك السعر إلى 1250 ليرة للدولار، وبنسبة ارتفاع تعادل 285‎%.

ويأتي القرار وسط أزمة غلاء غير مسبوقة تعيشها البلاد، وتفاقمت مؤخرا إثر الارتفاعات المتتالية لسعر الصرف، مع بقاء الأجور على حالها.

وكان رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، اجتمع أمس الثلاثاء مع اتحاد ورؤساء غرف التجارة، وعلى إثرها أطلق الاتحاد "مبادرة لخفض أسعار المواد الأساسية وبيعها للمواطن بنسبة ربح مقبولة تراعي تكاليف الإنتاج والقوة الشرائية للمواطنين"، حسب ما ذكرت وزارة التجارة الداخلية.

أسامة يونس

المصدر: RT