بنك "بريكس" الجديد يصادق على قرض لروسيا

صادق مجلس إدارة بنك "بريكس" الجديد للتنمية على قرض بقيمة 205 ملايين يورو لروسيا لمشروع يهدف لتطوير المدن التاريخية الصغيرة.

ووفقا لبيان صدر عن بنك دول مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فإن مجلس إدارة البنك قد وافق على قرض لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع لتطوير المدن الروسية التاريخية الصغيرة.

وتهدف المرحلة الثانية من مشروع تطوير المدن الصغيرة إلى التنمية الحضرية من خلال حماية وتطوير التراث الثقافي من أجل زيادة الدخل السياحي وتحسين الاقتصاد في ثماني مدن صغيرة تقع في الجزء الأوروبي من روسيا.

المصدر: "نوفوستي"