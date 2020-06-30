الجزائر تبدأ شراء قمح الطحين في مناقصة دولية

قال تجار أوروبيون إن الديوان المهني الجزائري للحبوب بدأ شراء قمح الطحين من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أغلقت يوم الثلاثاء.

وأشارت تقديرات أولية غير مؤكدة إلى أن حجم الشراء المبدئي يبلغ حوالي 240 ألف طن، لكن المزيد من التفاصيل من المتوقع أن تنشر يوم الأربعاء.

ووفقا للتقديرات الأولية فإن الأسعار المدفوعة تتراوح من 217 دولارا إلى 218 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن.

وتطلب المناقصة القمح للشحن في فترتين من الأول إلى الخامس عشر من سبتمبر، ومن السادس عشر إلى الثلاثين من الشهر نفسه لبلدان المنشأ الرئيسية.

أما إذا كان التوريد من أمريكا الجنوبية فإن الشحن يكون في فترتين من الأول إلى الخامس عشر من أغسطس، ومن السادس عشر إلى الحادي والثلاثين منه.

ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها وتستند تقارير الشراء إلى تقديرات لمصادر تجارية.

المصدر: رويترز